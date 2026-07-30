İsrail Askerleri Yangına Müdahaleyi Engelledi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan Filistinlileri engellemesi sonucu yaklaşık 100 arı kovanı kül oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Kalkilya'nın kuzeyindeki Muruc bölgesinde, Ayrım (Utanç) Duvarı yakınlarında yangın çıktı.

İsrail askerleri, yangını söndürmeye çalışan Filistinlilerin bölgeye yaklaşmasını ve yangına müdahale etmesini engelledi.

Müdahalenin engellenmesi üzerine alevler Filistinli Teyser Nevfel'e ait araziye sıçradı ve burada bulunan yaklaşık 100 arı kovanı tamamen yandı.

Yangının 100 bin şekel (32 bin 500 dolar) maddi zarara yol açtığı belirtilirken, Filistinli sivil savunma ekiplerinin daha sonra bölgeye ulaşarak yangını kontrol altına aldığı, ancak arı kovanlarının kurtarılamadığı aktarıldı.