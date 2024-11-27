İsrail askerlerince öldürülen aktivist Eygi, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü\'nde anıldı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen programda, İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi anıldı.

Ramallah Filistin Yaser Arafat Müzesi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul ve FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban ile Ramallah Valisi Leyla Gannam katıldı.

Şaban ve el-Alul, yaptıkları konuşmada başta Nablus'ta İsrail askerlerince öldürülen aktvisit Eygi olmak üzere Filistin'e destek veren yabancılara şükranlarını dile getirdi.

Programda, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ve iki yabancı aktivistin resimleri de sergilendi.

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı el-Alul, Büyükelçi Çobanoğlu'na üzerinde, "Şehit aktivist Ayşenur'un ruhuna hediye" yazan bir plaket takdim etti.

Bileşmiş Milletler (BM), 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin devletinin ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı iki kararla da aynı günün "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar vermişti.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.