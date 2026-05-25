İsrail Askerlerinden Bedevilerle Tarım Araçlarına Baskın
İsrail Askerlerinden Bedevilerle Tarım Araçlarına Baskın

25.05.2026 11:55
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Filistinli bedevilere baskın düzenleyerek tarım araçlarına el koydu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesinde Filistinli bedevilerin bulunduğu alana baskın düzenleyerek tarım araçlarına ve traktörlere el koydu.

Filistin yönetimine bağlı Kuzey Ağvar Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgedeki bedevi topluluklarına baskın düzenlediğini belirtti.

Beşarat, İsrail askerlerinin "askeri bölgede oldukları" iddiasıyla Filistinlilere ait tarım araçları, su depoları ve traktörlere el koyduğunu söyledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait pek çok arazinin "askeri bölge" olduğunu iddia ederek, buralarda yaşayan Filistinlilerin arazilerine el koyuyor, evleri yıkıyor, yolları kapatıyor ve sistematik ihlallerle Filistinlileri göçe zorluyor.

Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırıların başlatıldığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

