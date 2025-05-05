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İsrail Askerlerinden Provokatif Parti

İsrail askerleri, Gazze'deki bir yerleşim yerini havaya uçurarak bebek cinsiyetini açıkladı.

05.05.2025 14:10
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İsrail askerlerinin doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklama partisi için Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgesini patlayıcılarla havaya uçurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail askerlerinin sosyal medyada yayımladıkları görüntüde, Gazze'de bir yerleşim bölgesinin patlayıcılarla havaya uçurulduğu yer alıyor.

Yerleşim bölgesinin patlatılmasının ardından bölgeden mavi duman yükselirken arka planda da İsrail askerlerinin kahkahaları işitiliyor.

Bebek cinsiyetini açıklama partisi için yerleşim bölgesini havaya uçuran İsrail askerlerinden birinin "o bir erkek" dediği duyuluyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ederken onlara ait ev ve binaları da yıkıyor.

Bu yıkımlar için iş makinalarının yanı sıra patlayıcılar da kullanılıyor. Gazze'de çok sayıda ev de İsrail askerlerince kasıtlı olarak ateşe veriliyor.

Gazze'deki konutların yüzde 92'si ya yıkıldı ya da hasar gördü

İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.

Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Dünya, Bebek, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinden Provokatif Parti - Son Dakika

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