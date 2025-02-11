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İsrail Askerlerinden Saldırgan Yazılar

İsrail Askerlerinden Saldırgan Yazılar

Gazze'deki evlerin duvarlarına İbranice hakaretler yazan İsrail askerleri şok yarattı.

11.02.2025 20:16
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AA, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait evlerin duvarlarına İbranice yazdığı, bazıları İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik saldırgan ifadeleri görüntüledi.

İsrail ordusunun 15 aydan fazla süredir soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de, kısmen yıkılan bina ve duvarlardaki yazılar AA kameralarına takıldı.

Kısmen yıkılmış evlerin duvarlarında İbranice yazılmış "Muhammed öldü" ve "İsrail halkı yaşıyor" gibi dini ve milliyetçi ifadeler kameralara yansıdı.

Filistinlilere ait evlerin duvarlarına yazılan, "Filistinlilerin öldürülmesi, sınır dışı edilmesi ve etnik temizlik yapılmasını" isteyen aşırılık yanlısı ifadeler İsrail askerlerinin nefret dolu zihin yapısını gözler önüne serdi.

Ateşkesin ardından Gazze'deki evlerine dönen Filistinliler, 27 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak'ta ateşkes anlaşmasıyla sona eren kara işgali sırasında İsrailli askerler tarafından evlerinin duvarlarına yazılan, Hazreti Muhammed'e yönelik saldırgan ifadeleri görünce şoka uğradı.

İsrail askerlerinin, Filistinlilere ait bir evlerin duvarlarına İsrail bayrağı ve gülen bir Haredi Yahudi kafası çizdiği görüldü.

İsraillilerin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi ilk kez yaşanan bir olay değil. Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçmişte de duvarlara İslam Peygamberi hakkında saldırgan ve hakaret içeren ifadeler yazmıştı.

Filistinlilerin camilerde veya kiliselerde dini ritüellerini yerine getirme haklarını ihlal eden İsrail askerleri de, Filistinlilere karşı darp, gözaltına alma, yaralama, öldürme ve ibadethanelerden zorla çıkarma gibi suçlar işliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde camileri ve ibadethaneleri hedef alarak korkunç katliamlar gerçekleştirdi ve onlarca kişinin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin son istatistiklerine göre, İsrail 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarında Gazze Şeridi'nde 3 kiliseyi hedef alarak yok etti, yaklaşık 823 camiyi tamamen, 158 camiyi ise kısmen yıktı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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