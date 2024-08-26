İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kişi hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulan bir Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin ateş açtığı Filistinli hastaneye kaldırıldı ancak kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte, İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 646'ya yükseldi.

26.08.2024 10:46
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulan bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "El Halil'in güneyindeki Yatta bölgesi yakınlarında yer alan Cenbe beldesinde İsrail askerlerinin ateş açarak başından vurduğu Filistinli İyad Ayid Abdunneccar (46) şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, bölgedeki Ayrım Duvarı yakınında bulunan Filistinlilere ateş açtı. Bu sırada başından vurulan Abdunneccar hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre sonra Filistinli adamın öldüğü açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 646'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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