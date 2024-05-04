İsrail Askerlerinin Aileleri, Refah'a Saldırı İstemiyor - Son Dakika
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İsrail Askerlerinin Aileleri, Refah'a Saldırı İstemiyor

İsrail Askerlerinin Aileleri, Refah\'a Saldırı İstemiyor

İsrail ordusunda görevli askerlerin aileleri, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına mektup göndererek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı düzenlenmemesini istedi. Mektupta, Refah'a saldırının askerler için ölüm tuzağı olduğu ve artık hükümete güvenilmediği ifade edildi. İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı, yerinden edilen Filistinlilerin sığınacak bir yerinin kalmaması endişesine neden oluyor.

04.05.2024 22:27
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İsrail ordusunda görevli askerlerin aileleri, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye mektup göndererek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı düzenlenmemesini istedi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, 600'den fazla İsrailli asker ailesi, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına gönderdikleri ortak mektupta, Tel Aviv yönetiminin Refah'a muhtemel kara saldırısından duydukları endişeyi ifade etti.

Mektupta, Refah'a saldırının askerler için "ölüm tuzağından başka bir şey olmayacağı" belirtilerek, "Tüm gücümüzle söylüyoruz; artık size güvenmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'ye saldırılar sırasında ölen İsrail askerlerine işaret edilen mektupta, bunların en azından bir kısmının "siyasi değerlendirmeler" nedeniyle yaşandığı vurgulandı.

Refah'a saldırı yapılmaması istenilen mektup, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yanı sıra İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve diğer Savaş Kabinesi üyelerine de ulaştırıldı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, kenti sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yeri kalmayacağı için endişe duyuluyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, saldırı için tarih belirlendiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinin Aileleri, Refah'a Saldırı İstemiyor - Son Dakika

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