İsrail Askerlerinin Ateşinde 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'nda ateş açtığı 12 yaşındaki Filistinli çocuk, hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 yaşındaki Hatim Gays, Kalendiya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Filistinli çocuk, kurtarılamadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 743'e yükseldi.