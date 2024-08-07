İsrail Askerlerinin Filistinliye Tecavüz Etmesi Endişe Verici

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesiyle ilgili, "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici." diyerek, bu konuda İsrail'e "tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde davranması gerektiğini" anımsattı.

Sözcü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesine ilişkin haberleri değerlendirdi.

Jean-Pierre, bu haberlere ilişkin, "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici. İsrail'e, tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde insani ve onurlu şekilde davranması gerektiği, mahkumların insan haklarına saygı duyması ve her türlü suistimal ve ihlalde sorumlu davranması konusunda açık ve tutarlı olduk." dedi.

İsrail ordusunun olayla ilgili başlattığı soruşturmayı takip ettiklerini ve bu konuyu İsrailli muhatapları nezdinde izleyeceklerini belirten ABD'li sözcü, herkesin hukukun üstünlüğüne uygun şekilde davranması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Sde Teiman gözaltı merkezindeki tecavüz olayıyla ilgili, "Herhangi bir mahkuma cinsel taciz ve tecavüze sıfır tolerans olmalıdır. Nokta. Bu, ABD'nin temel bir inancıdır." açıklamasını yapmıştı.

İsrailli bakanlar tecavüzcü askerlere sahip çıkmıştı

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye tecavüz edildiği suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.

Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar tecavüzcü askerlere destek mesajları vermişti.

Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti. Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti. Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Gözaltına alınan askerlerden 5'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor. İsrail mahkemesi, bir Filistinliye tecavüzle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos'a kadar uzattı.

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.