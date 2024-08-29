İsrail askerlerinin hedef aldığı evde yangın çıktı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerin patlayıcıyla hedef aldığı bir evde yangın çıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nda bir evi güçlü infilak etkisine sahip roketatarla hedef aldı.

Kampta hedef alınan evin bulunduğu bölümden siyah dumanlar yükseldi.

İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar Filistin itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engelledi.

Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, sosyal medyadan, yanan evin görüntülerini yangının yayılma endişesiyle paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Öte yandan, Filistin Kızılayı, Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na girerek İsrail askerlerinin ateş açması sonucu dün hayatını kaybeden Aid Ebu Heyca'nın (62) naaşını kamptan çıkardı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve Cenin kentindeki mülteci kamplarını kuşatması ikinci gününde de devam etti.

İsrail ordusu ile bölgedeki Filistinli silahlı gruplar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanırken yer yer patlama sesleri duyuluyor. İsrail güçleri zaman zaman bölgede görüntü kaydeden insansız hava araçları uçuruyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, 28 Ağustos Çarşamba günü, Tubas, Tulkerim ve Cenin mülteci kamplarına eş zamanlı bir baskın başlattığını duyurdu. İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 17 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı ve 45 kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu, "Yaz Kampları" ismi verdiği baskını "II. İntifada'nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı saldırı" diye nitelemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.