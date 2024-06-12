İsrail askerlerinin saldırılarında 520'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 520'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerginliğe karşı uyardığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 520'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirten Haq, hayatını kaybedenlerin çeyreğinin çocuklardan oluştuğunu aktardı.

Haq, aynı dönemde 5 bin 200 Filistinlinin bu bölgelerde yaralandığını belirterek, toplam 960 saldırının kayda geçtiğini söyledi.

Gazze'deki durum hakkında da bilgi veren Haq, sağlık erişiminin zorlaştığına dikkati çekti.

Haq, tüm zorluklara rağmen insani yardım çalışanlarının her hafta Gazze'de 280 bin kişiye sağlık hizmeti sunduğunu bildirdi.

Çatışma, yollardaki yıkım ve giriş bölgelerindeki kısıtlamalar nedeniyle yardım dağıtımına ilişkin zorlukların sürdüğüne işaret eden Haq, açlık koşullarını düzeltmek için kritik yardımına ihtiyaç olduğunu vurguladı.