İsrail askerlerinin saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail askerlerinin 6 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin Beyt Furik beldesinden Leys Nedim Haneni olduğu kaydedildi.

İsrail askerlerinin kurşunuyla ağır yaralanan Haneni'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haneni, 6 Mayıs'ta Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 503'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.