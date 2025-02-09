İsrail Ateşi 4 Filistinli Can Aldı - Son Dakika
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İsrail Ateşi 4 Filistinli Can Aldı

İsrail ordusu Gazze'de açtığı ateşle 4 Filistinliyi öldürdü; olaylar tırmanıyor.

09.02.2025 18:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze kentinde Filistinlilere ateş açtı.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeten 3 Filistinli Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları Gazze kentinin doğusunda konuşlanan İsrail askerlerinin evlerine dönen bir grup Filistinliye ateş açtığını aktardı.

Üzerlerine ateş açılan Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismi verilen koridordan çekilmesinin ardından evlerini görmek için bölgeye yürüdüğü belirtildi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli yaşlı bir kadın yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Filistinlilere ateş açtığını itiraf etti

Israel Hayom gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinlilere ateş açtığını kabul etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile İsrail sınırında yer alan Nahal Oz yerleşim birimi yönünde ilerledikleri için Filistinlilere yönelik "uyarı ateşi açtığını" iddia etti.

İsrail ordusu, ateş açma sonucu Filistinlilerden bazılarının vurulduğunu açıkladı.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ateşi 4 Filistinli Can Aldı - Son Dakika

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