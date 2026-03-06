İsrail Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

06.03.2026 15:15
Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateşte bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir Filistinliyi gerçek mermiyle hedef aldı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 120'ye ulaştığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

15:06
15:04
14:43
14:23
14:22
13:45
