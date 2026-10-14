İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de Rimmal Mahallesi'ndeki daireyi vurdu, 1 kadın öldü - Son Dakika
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İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de Rimmal Mahallesi'ndeki daireyi vurdu, 1 kadın öldü

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'nin Rimmal Mahallesi'nde bir apartman dairesine düzenlediği saldırıda 1 kadın öldü, yaralananlar oldu. Gazze Sağlık Bakanlığına göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ihlalleri nedeniyle 1493 Filistinli öldü, 5 bin 299 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de bir daireyi hedef alan saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Rimmal Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef aldı.

İsrail saldırısında bir kadın hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Öte yandan, İsrail ordusu da Gazze'ye düzenlediği saldırıda Hamas mensubu bir kişinin hedef alındığını iddia etti.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile Han Yunus'un doğu kesimlerinde İsrail ordusu yoğun bir şekilde ateş açarken Han Yunus'un doğusunda topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak büyük bir patlama sesi duyuldu.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1493 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 299 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
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