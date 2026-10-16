İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivil alanlara saldırdı, 1 Filistinli öldü, 6 yaralı - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivil alanlara saldırdı, 1 Filistinli öldü, 6 yaralı

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WAFA'ya göre İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'nin sivil alanlarına saldırmayı sürdürdü; Gazze kentinin batısındaki saldırıda 1 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 10 Ekim 2025'ten bu yana 1505 Filistinli öldü, 5 bin 332 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki sivil alanlara yönelik saldırılarına ve evleri patlayıcılarla havaya uçurmaya devam etti.

İsrail'in gece saatlerinde Gazze kentinin batı kesimindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaralandı, bu kişilerden Mahmud el-Medhun ise hayatını kaybetti.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu kesiminde de uzaktan kumandayla birçok evi patlatarak yerle bir ettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na ağır silahlarla ateş ettiği vurgulanan haberde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise hem denizden hem helikopterlerden ateş açıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun Refah ve Han Yunus kentlerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara ateş ettiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 1505 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 bin 332 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda ise şu ana kadar 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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