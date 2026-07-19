İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırdı

19.07.2026 16:50
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Han Yunus'ta saldırı düzenleyerek 1 kişiyi öldürdü, 10 yaralı var.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirirken, yaralanan 10 kişi tedavi için kentteki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları, topçu atışları, silahlı saldırılar ve askeri hareketliliğini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlalleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 1144'e, yaralıların ise 3 bin 703'e yükseldiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırdı - Son Dakika

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