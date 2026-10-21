İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus'a İHA saldırısı düzenledi; bir Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus'a İHA saldırısı düzenledi; bir Filistinli öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Gazze'de ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor; Han Yunus'a İHA saldırısında bir Filistinli öldü, bir kişi yaralandı. Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde iki gün önce düzenlenen bombardımanda yaralanan 10 yaşındaki çocuk da kurtarılamadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze'de varılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Bölgedeki bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA tarafından düzenlenen saldırıda Ramazan Muhammed Ebu Şahade hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde iki gün önce düzenlenen bombardımanda yaralanan 10 yaşındaki Abdurrahman Halil Avad'ın da kurtarılamadığı kaydedildi.

Öte yandan bölgeden görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kentinin açıklarında İsrail hücum botlarından sabah saatlerinde sahil şeridine yönelik makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Botlardan açılan yoğun ateş sebebiyle Filistinli balıkçılar avlanmayı durdurmak zorunda kaldı.

Ayrıca, İsrail ordusunun kontrolü altındaki Cibaliya Kampı ve Gazze kentinin doğusundaki kesimler aralıklı topçu atışlarına maruz kaldı.

Kaynak: AA
İsrail OrdusuİsrailGüncelÇocukGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
İğrençliğin böylesi 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
16:13
Fenerbahçe’de deprem Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:51:46. #.0.2#
SON DAKİKA: İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus'a İHA saldırısı düzenledi; bir Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei