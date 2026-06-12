İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırıyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri Sur kentine bağlı Mansuri ve Mecdel Zun beldelerini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Sur'un Ganduriyye beldesine 2 hava saldırısı düzenledi.

Nebatiye kentinde ise savaş uçakları Arnun ile Kefer Tebnit beldeleri arasındaki bölgeyi bombalarken, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Kusaybe beldesi meydanını vurdu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye kentindeki Meydan Mahallesi'ne saldırı gerçekleştirdi.

Zibdin ile Şevkin beldeleri arasındaki bölge Sur'a bağlı Sadikin ve Mecdel Zun beldeleri de İsrail hava saldırılarına maruz kaldı.

Cizzin ilçesindeki Aişiye beldesinin yanı sıra Zehrani bölgesindeki Sinay beldesi de İsrail savaş uçaklarınca bombalandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.