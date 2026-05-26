İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Vurdu
İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Vurdu

26.05.2026 00:05
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırıları düzenleyerek 7 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın Mişgara ve Kevseriyyet Ruz beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın doğundaki Beka bölgesinde yer alan Mişgara'daki evleri hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Kevseriyyet Ruz beldesindeki saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in gün içerisinde Lübnan'ın güneyindeki Arabsalim, Duveyr ve Kefer Rumman beldelerine düzenlediği saldırılarda toplam 9 kişi ölmüştü.

Böylece İsrail'in Lübnan'a yönelik bugünkü saldırılarında ölü sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

