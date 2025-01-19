İsrail Ateşkesi Bekliyor - Son Dakika
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İsrail Ateşkesi Bekliyor

İsrail, esirlerin listesi gelmeden ateşkesi başlatmayacak; Hamas gecikmeyi teknik nedenlere atfediyor.

19.01.2025 09:46
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İsrail bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklanana kadar ateşkesin başlamayacağını açıklarken, Hamas esirlerin listesinin teslim edilememesinin sahadaki durumdan kaynaklandığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun serbest bırakılması gereken esirlerin listesinin ulaştırılmasındaki gecikmeyle ilişkin gece boyunca bir güvenlik değerlendirmesi yaptığı duyuruldu.

Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirildi.

Maariv'e konuşan İsrailli bir kaynak, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi "ateşkes uygulamaya girene kadar kendilerine teslim edilmezse İsrail'in geri durmayacağı" tehdidinde bulundu.

Hamas: Sahadaki teknik nedenlerden dolayı İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesinde gecikme yaşandı

Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı.

"Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" kaydedildi.

Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.

Kaynak: AA

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