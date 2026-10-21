İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'de elektrikli bisikleti vurdu, 2 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'de elektrikli bisikleti vurdu, 2 Filistinli öldü

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İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir elektrikli bisikleti İHA ile hedef aldı; saldırıda 2 Filistinli öldü, bazı Filistinliler yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır, bölge yerinden edilmiş kişilerin çadırlarıyla dolu yoğun bir nokta.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği son saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırılarını sürdürdü.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısındaki Sanayi Sokağı ve Sanayi Kavşağı çevresinde bir elektrikli bisikleti hedef aldı.

Saldırı sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirirken bazı Filistinliler de yaralandı.

Yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Hedef alınan bölgenin yerinden edilmiş kişilerin çadırlarıyla dolu, yoğun ve kalabalık bir nokta olduğu kaydedildi. Saldırıda bisiklet sürücüsü ile o sırada yoldan geçen bir sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamed bölgesinde bir kadın, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1534 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 841 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 494'e, yaralı sayısının 175 bin 604'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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