İsrail ateşkesi ihlalle Lübnan'ın güneyinde baskın ve topçu saldırılarını sürdürdü - Son Dakika
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İsrail ateşkesi ihlalle Lübnan'ın güneyinde baskın ve topçu saldırılarını sürdürdü

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya'da bir çiftliğe baskın düzenlerken Sur kentine bağlı Mansuri beldesini topçu ateşine tuttu. Saldırılarda bazı evler ablukaya alındı, bölgede tank ve buldozerlerle ilerleme ve patlayıcı taşıma faaliyetleri de kaydedildi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere saldırılarını ve baskınlarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya ilçesine bağlı Helta çiftliğine baskın gerçekleştirdi.

Çiftlikteki bazı evleri abluka altına alan İsrail askerlerinin, çok sayıda Lübnanlının evlerinden ayrılmasını engellediği kaydedildi.

İsrail ordusunun Sur kentinde ise Mansuri beldesini topçu ateşiyle vurduğu, eş zamanlı olarak askeri araçların bölgede devriye gezdiği ve patlayıcı yüklü bidonların beldeye doğru taşındığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı ile D9 tipi buldozerin Mansuri'ye girdiği aktarıldı.

İsrail'e ait bir İHA'nın da El-Azziye-Mansuri yolu üzerinde iki ses bombası attığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin Hadasa ve Vadi Beraşit beldelerinde patlamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca, günün erken saatlerinde İsrail'e ait İHA'ların Sur kenti semalarında uçuş yaptığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ateşkesi ihlalle Lübnan'ın güneyinde baskın ve topçu saldırılarını sürdürdü - Son Dakika

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