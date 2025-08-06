İsrail, Atina'daki Büyükelçiliğini Tahliye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Atina'daki Büyükelçiliğini Tahliye Etti

06.08.2025 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Protestolar nedeniyle İsrail, Yunanistan'daki büyükelçilik personelini tahliye etti.

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin Yunanistan'daki İsrail büyükelçiliği personelini İsrail karşıtı protestolar nedeniyle tahliye ettiğini yazdı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in Atina Büyükelçiliği personelinin, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı yapılan protestolar nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Yunanistan'da sol görüşlü grupların 10 Ağustos'ta "Gazze Yürüyüşü" düzenleyeceği hatırlatıldı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bazı duvar yazılarının "antisemitik" olduğuna ve İsrailli turistlerin güvenliğine ilişkin açıklamalarına tepki göstermişti.

KKE'den yapılan açıklamada, "İsrail Büyükelçisi'nin Atina'da yaptığı rezil açıklamalar sadece bir katil devleti temsil etmesinden değil aynı zamanda Yunan hükümetinin İsrail ile stratejik ittifak bahanesiyle Filistin halkına karşı işlenen suçların temel savunucusu haline gelmesinden kaynaklanmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Katz, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Atina sokaklarında Filistin'e destek amacıyla yazılan bazı sloganların "antisemitik" olduğunu ve İsrailli turistlerin güvenlik kaygısı yaşadığını ileri sürmüştü.

Katz'ın açıklamalarına, Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ve Yeni Sol Partisi de tepki göstermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 519 kişi yaşamını yitirdi, 38 bin 630 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1568'e çıktı, yaralıların sayısı da 11 bin 230 aştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Büyükelçilik, Yunanistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Dünya, Atina, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Atina'daki Büyükelçiliğini Tahliye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Jennifer Lopez, İstanbul’da mağazaya alınmadı Nedeni hayli tuhaf Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin

21:50
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
20:03
Tarihi komisyonun Meclis’teki ilk toplantısı sona erdi
Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi
19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
09:20
Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız
Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız
09:08
Altında durağan seyir sürüyor Kritik tahmin dev bankadan geldi
Altında durağan seyir sürüyor! Kritik tahmin dev bankadan geldi
09:04
Demet Özdemir’in elbisesi geceye damga vurdu
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:52
Türkiye’nin sınır komşusunda korkutan deprem
Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem
08:49
Bugün görüşmeye gidiyor İşte Fatih Terim’in yeni adresi
Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
08:28
İstanbul’a 2 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 2 gün sürecek yağış geliyor
08:25
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
08:22
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 01:56:22. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Atina'daki Büyükelçiliğini Tahliye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.