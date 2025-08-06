İsrail, Atina'daki Büyükelçiliğini Tahliye Etti

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin Yunanistan'daki İsrail büyükelçiliği personelini İsrail karşıtı protestolar nedeniyle tahliye ettiğini yazdı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in Atina Büyükelçiliği personelinin, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı yapılan protestolar nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Yunanistan'da sol görüşlü grupların 10 Ağustos'ta "Gazze Yürüyüşü" düzenleyeceği hatırlatıldı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bazı duvar yazılarının "antisemitik" olduğuna ve İsrailli turistlerin güvenliğine ilişkin açıklamalarına tepki göstermişti.

KKE'den yapılan açıklamada, "İsrail Büyükelçisi'nin Atina'da yaptığı rezil açıklamalar sadece bir katil devleti temsil etmesinden değil aynı zamanda Yunan hükümetinin İsrail ile stratejik ittifak bahanesiyle Filistin halkına karşı işlenen suçların temel savunucusu haline gelmesinden kaynaklanmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Katz, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Atina sokaklarında Filistin'e destek amacıyla yazılan bazı sloganların "antisemitik" olduğunu ve İsrailli turistlerin güvenlik kaygısı yaşadığını ileri sürmüştü.

Katz'ın açıklamalarına, Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ve Yeni Sol Partisi de tepki göstermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 519 kişi yaşamını yitirdi, 38 bin 630 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1568'e çıktı, yaralıların sayısı da 11 bin 230 aştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.