İsrail, aylarca alıkoyduğu bazı Gazzelileri serbest bıraktı

İsrail, Gazze'de devam eden saldırıları sırasında alıkoyduğu bazı Filistinlileri, aylar sonra serbest bıraktı.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılan bazı esirler, Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine ulaştı.

Serbest bırakılan 11 kişinin ismine yer verilirken toplam kişi sayısı ve sağlık durumları hakkında bilgi vermedi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarıyla birlikte alıkoyduğu Gazzelileri zaman zaman serbest bırakıyor.

Filistin Esirler Kulübü, binlerce kişinin gizlice tutuklandığını ve işkenceye maruz kaldığını açıklamıştı.

Serbest bırakılan bazı Gazzelilerin İsrail hapishanelerinde ağır işkence gördükleri ve aç bırakıldıkları belirlenmişti.