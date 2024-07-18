İsrail Bakanı: Esir takası ve ateşkes anlaşması Trump'a tokat, Biden için zafer olur

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile yapılacak olası esir takası ve ateşkes anlaşmasının "Trump'a tokat, Biden için zafer olacağını" söyledi.

İsrail'deki Channel 13'ün haberine göre aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, güvenlik kabinesinde yaptığı konuşmada İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes ve esir takası müzakerelerini eleştirdi.

Anlaşmanın Kasım ayında yapılması öngörülen ABD başkanlık seçimleri sonuçlanana kadar bekletilmesini öneren Ben-Gvir, şu anda varılacak bir esir takası ve ateşkes anlaşmasının "Trump'a tokat, Biden için zafer olacağına" inandığını ifade etti.

Hamas tasfiye edilmeden Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erdirecek herhangi bir anlaşmaya karşı çıkan Ben-Gvir ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, olası anlaşmayı önlemek için Netanyahu hükümetini devirmekle tehdit etmişti.

İktidardaki Likud Partisi'nden Ulaştırma Bakanı Miri Regev ile Bilim Bakanı Gila Gamliel ise anlaşma karşıtı yorumları nedeniyle Ben-Gvir'i hedef alarak, esirlerin bir an önce getirilmesi gerektiğini söylemişti.