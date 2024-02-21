İsrail Bakanı: Filistin Devletine Karşı Çıkacağız

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İsrail'in aşırılık yanlısı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strook, işgal altındaki Filistin topraklarının tamamen İsrail'e ait olduğunu ve Filistin halkı diye bir halk olmadığını iddia ederek, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkacaklarını söyledi.

İsrail Ulusal Misyonlar Bakanı Strook, sosyal medyada paylaşılan bir konuşmasında, "İsrail topraklarında bir Filistin devleti olmayacak çünkü Filistin halkı diye bir şey yok, böyle bir ulus yok." ifadelerini kullandı.

Filistin devletinin tanınmasına karşı olduklarını söyleyen İsrailli Bakan, "İsraillilerin bir çoğu Filistin devletinin kurulması fikrini yalnızca tarihsel temelden yoksun olduğu için değil aynı zamanda İsrail devletine varoluşsal tehdit oluşturduğu için reddediyor." dedi.

İsrailli yetkililer her ne kadar işgal altındaki Filistin topraklarının kendilerine ait olduğunu iddia etse de Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumun ezici çoğunluğu İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı işgalci olduğunu belirtiyor.