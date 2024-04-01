İsrail Bakanı: Gazze'de zafer için Yahudilerin yeniden yerleştirilmesi gerekiyor

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İsrail Negev ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Gazze'de tam olarak zaferin sağlanması için Yahudilerin bölgeye yeniden yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden Wasserlauf, İsrail'in bir radyo kanalına açıklamalarda bulundu.

"Hamas'a karşı tam zafer, Yahudilerin bölgeye yeniden yerleştirilmesini gerektiriyor." diyen Wasserlauf, Gazze'deki Filistin topraklarında yeniden yerleşim birimlerinin kurulması çağrısında bulundu.

Wasserlauf, "Tam zafere ulaşmak için onları teslim olmaya zorlamalıyız. Bu Refah'a saldırıyı ve tüm Filistinli grupları dağıtmayı da kapsamaktadır. Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığının cezası budur. Biz bunu yapmazsak askerlerimiz boş yere ölecek." ifadesini kullandı.

İsrail, 12 Eylül 2005'te Gazze Şeridi'nden yerleşimcilerini ve silahlı güçlerini çekmiş ancak Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden Hamas'ın galip çıkmasının ardından abluka kararı almıştı.

İsrail o tarihten itibaren 2 milyonu aşkın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutmaya devam etmişti.