İsrail Bakanı Gazze saldırılarının durdurulması halinde hükümetten çekileceğini söyledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekileceğini söyledi.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılar artarak devam ediyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı.

Yerinden edilen bölge halkı saldırıların yanı sıra açlıkla mücadele ederken İsrailli aşırı sağcı bakanlar Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesini istiyor.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Ben-Gvir, partisinin haftalık olağan toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesini isteyen Ben-Gvir, "Savaşın durdurulmasına karar verilirse bu hükümetin bir parçası olmayacağım." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı'ndan Gazze'ye saldırıların artırılması çağrısı

Ben-Gvir gibi aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de partisinin haftalık toplantısında Gazze'ye yönelik saldırıların artırılması çağrısı yaptı.

Smotrich, "Rehineleri gerçekten eve getirebilmemizin ve burada egemen ve güvenli bir Yahudi devleti olarak varlığımızı sürdürebilmemizin tek yolu budur." dedi.