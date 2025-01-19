İsrail Bakanı'ndan Ateşkes Açıklaması

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas'la imzalanan ateşkes anlaşmasının ülkesi için ağır bir bedel taşıdığını belirtti.

Times Of İsrael gazetesine göre, Kudüs'te yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saar, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Saar, Hamas'ın Gazze'de yönetimde kalmasının "yalnızca İsrail'in güvenliğine bir tehlike oluşturmadığını" aynı zamanda Filistinliler için de "bir kabus olduğunu" öne sürdü.

Hamas'ın yönetimde kalmaması gerektiğini savunan Saar, "Hamas yönetimde kaldığında sebep olduğu bölgesel istikrarsızlık devam edebilir" iddiasında bulundu.

"Hamas'a karşı savaştaki tüm hedefleri gerçekleştirme" sözüne bağlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Saar, bunlar arasında "Hamas'ın askeri ve yönetim gücünün yok edilmesi"nin de olduğunu kaydetti.

"Uluslararası toplum daimi bir ateşkes istiyorsa Gazze'yi yönetecek bir oluşumun bulunması gerekir ve askeri bir güç olarak Hamas'ın çözülmesi de buna dahil edilmelidir" diyen Saar, söz konusu durumu teoride bir anlaşmayla başarabileceklerini ancak bunun daha sonra 42 gün sürecek ilk aşama sırasında müzakere edileceğini dile getirdi.

Ateşkesin geçici olduğunu ve anlaşmanın 16. gününe kadar "daha kalıcı bir ateşkesin müzakere edilmeyeceğini" belirten Saar, "Umarım ona (ateşkes) ulaşırız ancak henüz elimizde değil. İsrail için uygun bir anlaşmaya varılmazsa, çatışmalar yeniden başlayacaktır" ifadesini kullandı.

"Gazze'deki tüm esirlerinin serbest bırakılacağı" sözüne bağlı olduklarını ancak ilk aşamadan ikincisine geçişin de "kendi kendine olamayacağını" dile getiren Saar, bunun gelişigüzel olmasının Hamas'ın istek ve arzularının kabul edilmesi anlamına geldiğini savunarak, "Ancak bizim gerçekleştirmeyi istediğimiz hedeflerimiz var ve bunun için iyi niyetle müzakere edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli Bakan'ın söz konusu açıklamalarına yer veren Yediot Ahronot gazetesi ise Saar'ın, ayrıca "Anlaşma, İsrail için ağır bir bedel taşıyor ve biz bunu 15 aydan fazla süredir esaret altında olan kardeşlerimize olan bağlılığımız nedeniyle yaptık." dediğini aktardı.

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