İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 İsraillinin öldüğü, 5'inin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren kişinin canlı yakalanması durumunda idam edilmesi gerektiğini savundu.
Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırgana idam yasasının uygulanmasını talep edeceklerini kaydetti.
Saldırı gerçekleştiren kişinin canlı yakalanması durumunda idam yasasının uygulanması talebinde bulunacaklarını dile getiren Ben-Gvir, Filistinlileri hedef alan idam yasasını bu nedenle çıkardıklarını savunarak, "Yahudi kanı ucuz değildir. Yahudi'yi öldüren darağacının ipini görecek." iddiasında bulundu.
Ayrım (Utanç) Duvarı'nın kuzey kısmında İsrail tarafında kalan Yahudi yerleşimlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 İsrailli ölmüş, ikisinin durumu ağır 5 kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiden birinin öldüğü, diğerinin ise yaralanmasına rağmen kaçtığı aktarılmıştı.
İsrail basını, ölen kişinin İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğunu ileri sürmüştü.
Filistinlileri hedef alan idam yasası
İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.
İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail Bakanı'ndan İdam İddiası - Son Dakika
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