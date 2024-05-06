İsrail Bakanı, Hamas'ın ateşkes önerisine onay verdi ama Refah'a saldırı çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Bakanı, Hamas'ın ateşkes önerisine onay verdi ama Refah'a saldırı çağrısı yaptı

İsrail Bakanı, Hamas\'ın ateşkes önerisine onay verdi ama Refah\'a saldırı çağrısı yaptı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine onay verdiğini açıklamasına rağmen Refah'a kara saldırısı çağrısında bulundu. Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Hamas'ın oyunlarının tek bir cevabı var: Derhal Refah'a saldırı emri!' ifadelerini kullandı. Gazze'ye askeri saldırıların artırılması çağrısında da bulunan Ben-Gvir, 'Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılmasını' isteyerek, 'Hamas tamamen yenilene kadar' Gazze'ye saldırıların durmamasını istedi.

06.05.2024 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine onay verdiğini açıklamasına rağmen Refah'a kara saldırısı çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın oyunlarının tek bir cevabı var: Derhal Refah'a saldırı emri!" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye askeri saldırıların artırılması çağrısında da bulunan Ben-Gvir, "Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılmasını" isteyerek, "Hamas tamamen yenilene kadar" Gazze'ye saldırıların durmamasını istedi.

İsrail ordu radyosu ise güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Refah karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" duyurdu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Mısır, Gazze, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bakanı, Hamas'ın ateşkes önerisine onay verdi ama Refah'a saldırı çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas “ateşkes“ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas "ateşkes" dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi
21:06 Hareket halindeki polis otosundan atlayan şahıs hayatını kaybetti Hareket halindeki polis otosundan atlayan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 22:57:20. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Bakanı, Hamas'ın ateşkes önerisine onay verdi ama Refah'a saldırı çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement