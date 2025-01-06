İsrail Bakanından Cibaliya Çıkışı! - Son Dakika
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İsrail Bakanından Cibaliya Çıkışı!

Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'nın Cibaliya gibi harabeye çevrilmesini istedi.

06.01.2025 14:51
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalal Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı şehirlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya bölgesi gibi harabeye çevrilmesini istedi.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Finduk beldesinde 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

"Finduk beldesi, Nablus ve Cenin (Gazze'deki) Cibaliya'ya benzemeli" ifadelerini kullanan Smotrich, Gazze'deki yıkımın aynısını Batı Şeria'da görmek istediğini dile getirdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabinesinde yer alan diğer aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Filistin yönetimiyle işbirliğini sonlandırma çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'nın birçok noktasına "kontrol noktası" kurması önerisinde bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesi 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği yerlerin başında geliyor.

Bölgedeki Filistinlilerin büyük çoğunluğunun zorla göç ettirildiği Cibaliya'daki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Saldırılara rağmen ayakta kalan binalar da İsrail ordusunca iş makinaları ve patlayıcılarla tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Politika, Filistin, Maliye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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