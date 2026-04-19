İsrail Bakanından Gazze'ye İşgal Çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nin yeniden tamamen işgal edilmesi ve bölgede yerleşim yerleri kurulması yönündeki çağrısını yineledi.

İsrail'in özel televizyon kanalı Kanal 14'ün haberine göre Smotrich, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve bazı bakanlarla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan ve 2005 yılında "ayrılma planı" kapsamında boşaltılan Sanur yerleşim biriminin yeniden açılışına katıldı.

Smotrich, burada yaptığı açıklamada, "Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi ışığında, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nin tamamen işgaline derhal hazırlanması, Gazze Şeridi'nin tüm toprakları üzerinde İsrail kontrolünün sağlanması ve orada İsrail yerleşimlerinin kurulması emrini vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekim ayında yürürlüğe giren ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan planına rağmen, Smotrich zaman zaman Gazze'nin yeniden işgali yönünde çağrılar yapıyor.

"Ayrılma planı" 2005'te dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron hükümeti tarafından uygulanmıştı. İsrail'in tek taraflı çekilme planı kapsamında Gazze'deki yerleşim birimleri ile askeri kamplar ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki 4 yerleşim birimi de boşaltılmıştı.

İsrail Meclisi, Mart 2024'te söz konusu planı iptal ederek "Ayrılma Planı Yasası'nın Kaldırılması" isimli yeni bir yasa kabul etmişti.

Filistin yönetimi, yıllardır uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlerin "yasa dışı" olarak nitelediği işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerine son vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuyor.

İsrail, 2025'te Batı Şeria'da 28 binden fazla yasa dışı konutun inşasına onay vermişti.