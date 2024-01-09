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İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken Arasındaki Görüşme Gergin Geçti - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken Arasındaki Görüşme Gergin Geçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesi gergin geçti ve iki ülke arasındaki savaş konusundaki görüş ayrılığı derinleşti. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, görüşme sonrası yapılması beklenen yazılı açıklama henüz yayınlanmadı ve bu durum ihtilaflara işaret ediyor. ABD ve İsrail arasında sabrın tükenmeye başladığı belirtilen haberde, Netanyahu'nun Blinken'ın basın toplantısında yer almayacağı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken Arasındaki Görüşme Gergin Geçti
09.01.2024 - 21:49,  Güncelleme: 21:49
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesinin "gergin geçtiği" ve iki ülkenin "savaş konusundaki görüş ayrılığının derinleştiği" belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Başbakanlığı tarafından görüşme sonrası yapılması beklenen yazılı açıklamanın hala yayınlanmadığı ve bu durumun iki taraf arasındaki ihtilaflara işaret ettiği ifade edildi.

ABD ve İsrail arasında "savaş konusunda görüş ayrılığının derinleştiği" vurgulanan haberde, " Washington'un sabrı tükeniyor" ifadelerine yer verildi.

Haberde, Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın basın toplantısında yer almayacağı öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'a geçmişti. Dün İsrail'e gelen Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

Blinken'ın yarın da devam edecek ziyareti kapsamında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşmesi bekleniyor.

Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana, 5. Orta Doğu turuna çıkan Blinken'ın Tel Aviv'in ardından yarın Batı Şeria'da Filistinli yetkililerle görüştükten sonra Mısır'a geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken Arasındaki Görüşme Gergin Geçti - Son Dakika
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