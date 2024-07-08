İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakın dostu Fransız Milletvekili Meyer Habib, Fransa'da sandalyesini kaybetti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın dostu Fransız Milletvekili Meyer Habib, Fransa'da dün yapılan erken genel seçimin ikinci turunda meclisteki sandalyesini kaybetti.

İsrail vatandaşlığı da bulunan Habib, Fransa'daki erken genel seçimde sekizinci yurt dışı bölgesinden merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin adayı oldu.

İlk turu 30 Haziran'da düzenlenen seçimlerde aday olduğu bölgedeki oyların yüzde 35,58'ini toplayarak yarışı önde götüren Habib, ikinci tura yükseldi.

İsrail hükümetinin desteği işe yaramadı

Fransız Meclisinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'i savunduğu konuşmalarla tepki çeken Habib, iki tur arasında seçim kampanyası için İsrail'e giderek burada yaşayan, çifte vatandaşlığı bulunan Fransızlardan oy talep etti.

Habib, 4 Temmuz'da yüz yüze görüştüğü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a "Yahudi halkı ve İsrail devleti için yaptıklarından ötürü teşekkür etmek istedim." dedi.

Gallant ise "Fransa'da İsrail devleti, İsrail'in savunma ordusu, esirlerimiz için yaptığın önemli çabaların tamamı için sana teşekkür etmek istedim. Siyonizmi ve Yahudiliği en iyi şekilde temsil ediyorsun." açıklamasını yaptı.

Aynı gün İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana da Habib'i ağırlarken, "Meyer Habib eski bir dost, Fransa ve İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmek için birlikte çok çalıştık. Ancak Meyer'in 7 Ekim'den bu yana iki ülkenin ilişkileri, esirlerin ailesi ve yıllardır İsrail'deki Frankofon toplumu için yaptıkları, beklentinin de üstü." ifadelerini kullandı.

Ohana, Habib'e seçimde başarılar diledi.

Habib, dün düzenlenen ikinci turda, seçim bölgesinde oyların yüzde 47,3'ünü toplamasına rağmen iktidar kanadının adayı Caroline Yadan'a mağlup oldu. Böylelikle Habib, 2013'ten bu yana koruduğu Ulusal Meclisteki sandalyesine veda etti.

Yadan ise bu bölgede oyların yüzde 52,7'sini alarak milletvekili seçildi.

Habib hakkında "savaş suçu propagandası" nedeniyle yaptırım istenmişti

Netanyahu'nun yakın dostu Habib, 19 Aralık 2023'te Ulusal Meclis Genel Kurulunda, "(İsrail'in Gazze'deki işi) Bitmedi" sözlerini sarf etmişti.

Milletvekili Stephane Peu oturumda Habib'in cinayet çağrısında bulunduğunu belirterek, hakkında mecliste yaptırım talep etmişti.

Milletvekili Antoine Leaument da Habib hakkında "savaş suçu propagandası" yaptığı gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını istemişti.

Habib ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Netanyahu'nun Fransız TF1 kanalına mayısta verdiği röportajın çekimleri sırasında İsrail'de yanında bulunmuştu.

Fransa'da Ulusal Mecliste yurt dışındaki Fransızları temsil etmek isteyen milletvekili adayları genel seçimlere dünya genelinde 11 bölgeden katılabiliyor.

Sekizinci yurt dışı seçim bölgesi Türkiye, İsrail, Yunanistan gibi farklı Akdeniz ülkelerini kapsıyor.