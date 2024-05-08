İsrail yanlısı Yahudilerden Netanyahu'ya tepki gösterisi - Son Dakika
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İsrail yanlısı Yahudilerden Netanyahu'ya tepki gösterisi

İsrail yanlısı Yahudilerden Netanyahu\'ya tepki gösterisi

ABD'nin New York kentinde, İsrail yanlısı Yahudilerden oluşan bir grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı gösteri düzenledi. Göstericiler, esir takası ve ateşkes anlaşmalarını kabul etmesi çağrısında bulundu ve ABD Başkanı Joe Biden'ı da Netanyahu'nun Refah'ı işgal etmesini önlemesi için göreve çağırdı. Gösteri, olaysız bir şekilde sona erdi.

08.05.2024 04:39
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NEW ABD'nin New York kentinde, İsrail yanlısı Yahudilerden oluşan bir grup, esir takası ve ateşkes anlaşmalarını kabul etmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine gösteri düzenledi.

New York'un en işlek yerlerinden Rockefeller binası önünde toplanan grup, İsrail Başbakanı'na tepki gösterdi.

Ellerinde İsrail bayrakları ve "Savaşı durdur", "Hemen rehineler için anlaş" yazılı pankartlar taşıyan grup, ABD Başkanı Joe Biden'a da Netanyahu'nun Refah'ı işgal etmesini önlemesi çağrısı yaptı.

Göstericilerden AA'ya konuşan Roni Tamari, İsrail'de doğup büyüdüğünü, 20 yıldır ABD'de yaşadığını belirterek, "Bugün burada ve şehrin birçok yerinde, (Netanyahu) hükümetimizin rehine anlaşmasını hemen kabul etmesi ve bu savaşı bitirmesi çağrısı yapıyoruz." dedi.

Tamari, insanların Netanyahu'ya güvenmediklerini dile getirerek, Hamas'la devam eden ateşkes müzakereleri konusunda, "Burada gördüğüm şey, tekrar tekrar devam eden aynı model. İnsanlarımızın (esirlerin) geri dönmesine, bu savaşın bitmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

İsmini sadece Avitel olarak veren gösterici de "Bugün rehinelerin serbest bırakılması için gösteri düzenliyoruz ve Netanyahu'nun gitmesine ihtiyaç var, bu ikisi bir arada olamaz." ifadelerini kullandı.

Avitel, Netanyahu için "Başbakan iktidarda kalmak için her türlü nedene sahip çünkü kendisi hakkında dava açıldı ve şimdi de yargılama ve mahkumiyetle karşı karşıya." değerlendirmesini yaptı.

Netanyahu'nun hapis cezasından kaçmak için savaşı uzattığını söyleyen Avitel, 7 Ekim 2023'ten bu yana rehinelerin bırakılması konusunda birçok anlaşma imkanı olduğunu ancak Netanyahu'nun bunların hiçbirini kabul etmediğini kaydetti.

Avitel, "Dünyadaki insanların Netanyahu'nun sadece yüzde 20'yi temsil ettiğini, İsrail'in yüzde 80'nin barışı ve yaşamayı istediğini bilmesini istiyoruz." diyerek ABD'den de Netanyahu'ya yönelik baskıyı arttırması çağrısında bulundu.

Sokaktan geçen Filistin destekçisi kişilerle zaman zaman sözlü sataşmaların yaşandığı gösteri, olaysız şekilde sona erdi

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail yanlısı Yahudilerden Netanyahu'ya tepki gösterisi - Son Dakika

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