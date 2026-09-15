İsrail basını iddia etti, Tel Aviv Suudi Arabistan'a Husilere karşı istihbarat verecek - Son Dakika
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İsrail basını iddia etti, Tel Aviv Suudi Arabistan'a Husilere karşı istihbarat verecek

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İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husilere karşı istihbarat paylaşımı yapacağını iddia etti. Haberde, Almanya'da ABD arabuluculuğunda 8 ülkenin askeri liderlerinin katıldığı gizli bir toplantı düzenlendiği öne sürüldü.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husilere karşı istihbarat paylaşımı yapacağını iddia etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ismi paylaşılmayan iki İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır ordularının komutanlarının Almanya'da ABD arabuluculuğunda gizli bir toplantıda bir araya geldiğini ileri sürdü.

İran ve Husilerin son dönemdeki saldırılarının ele alındığı kaydedilen haberde, Arap ülkelerinin ordu komutanları ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in yanı sıra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın da gizli toplantıya katıldığı savunuldu.

Haberde, İsrail ve Suudi Arabistan'ın ABD arabuluculuğunda Husilere karşı askeri ve istihbarat işbirliğini genişletme olasılığını değerlendirdiği iddia edildi.

Geçmişte de benzer toplantıların yapıldığı ancak, bunun İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ortak saldırılarından sonra bu düzeyde gerçekleşen ilk toplantı olduğu ileri sürülen habere göre, Cooper toplantıda ABD'nin Orta Doğu'dan asker çekme niyetinin olmadığını söyledi.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins'in Kanal 12'ye konuştuğu ve CENTCOM'un geçen hafta Almanya'da düzenlenen planlı bir toplantıda 8 ülkeden askeri lideri bölgedeki güvenlik işbirliğini görüşmek üzere ağırladığını söylediği aktarıldı.

Kahire'de bir güvenlik toplantısının gerçekleştirildiği iddiası

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise, Suudi Arabistan'ın ABD'den Husilere karşı yardım talebinde bulunduğu, Washington yönetiminin ise bu talebi Tel Aviv'e ilettiği ileri sürüldü.

Habere göre, ismi paylaşılmayan bir diplomatik kaynak, İsrail'in ABD aracılığıyla Suudi Arabistan'a istihbarat sağlamaya başladığını ileri sürdü.

Bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasındaki görüşme sırasında CENTCOM temsilcilerinin katılımıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildiği kaydedilen haberde, bu toplantıda Suudi Arabistan'a Yemen'deki Husilerlere karşı destek için ortak bir bölgesel mekanizma kurulmasının önerildiği iddia edildi.

Haberde, kısa bir süre önce İsrail'i ziyaret eden ABD temsilcilerinin, Kahire'deki toplantıda Suudi Arabistanlı yetkililere İsrail'in Husiler konusunda istihbarat paylaşımında bulunabileceği teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail basını iddia etti, Tel Aviv Suudi Arabistan'a Husilere karşı istihbarat verecek - Son Dakika

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