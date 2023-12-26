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İsrail basınına göre, Netanyahu Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor - Son Dakika
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İsrail basınına göre, Netanyahu Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı.

İsrail basınına göre, Netanyahu Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor
26.12.2023 - 04:22,
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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun Likud partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon, şunları kaydetti:

"Dünya fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Biz bunun için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin'den Netanyahu'nun "gönüllü göç" itirafına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi yönündeki açıklamaları kınandı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu açıklamaların, Netanyahu'ya destek veren ülkelere tokat niteliğinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu açık ve net itiraflar, Netanyahu öncülüğünde Gazze'deki Filistin halkına yönelik yürütülen soykırım savaşının gerçek hedeflerini ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada da Netanyahu'nun ve İsrail ordusunun hedeflerine ulaşmada başarısız olduğu aktarılarak, açıklamalar, "saldırganlığın uzatılma çabası" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Filistin halkının, topraklarından ve kutsallarından uzaklaştırılmasına yönelik planlara kesinlikle izin vermeyeceği vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de geçen ay yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
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