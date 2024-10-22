İsrail Baskınlarında İki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Baskınlarında İki Çocuk Yaralandı

İsrail ordusu Nablus'ta düzenlediği baskınlarda iki çocuğu yaraladı, birine gerçek mermiyle ateş açıldı.

22.10.2024 02:16
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskınlarda biri gerçek mermiyle olmak üzere 2 çocuğu yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, Nablus'un Madama köyüne baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin yoğun bir şekilde ateş açtığı köyde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk bacağından gerçek mermiyle vuruldu.

Nablus'un güneyindeki Kefr Kalil köyündeki baskında da İsrail askerleri tarafından darbedilen bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçleri dün de El Halil kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi başından vurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Baskınlarında İki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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