İsrail, Batı Şeria'da 10 Evi Yıktı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle 10 ev ve bir lokantayı yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, El Halil'deki Deyr Semet beldesine baskın düzenledi.

Baskında 4 ev İsrail tarafından yıkıldı; Filistinli ailelerin evlerini boşaltmasına izin verilmedi.

Beytullahim'in batısındaki Beyt Cala beldesinde ise İsrail güçleri tarafından bir lokanta yıkıldı.

İsrail güçleri ayrıca Eriha'nın batısındaki Duyuk Tahte beldesindeki baskında 5 evi; Salfit'te "Ayrım Duvarı"nın bitişiğindeki Deyr Balut beldesinde de bir evi yıktı.

İsrail güçleri, yıkılan yapıların "ruhsatsız" olduğunu iddia etti.

Filistinliler, İsrail'in, "C" bölgesinde izin alınmadan inşaat yapılmasını veya arazi ıslahını engellediğini ve ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

İsrail ile Filistin yönetimi arasında 1995 yılında imzalanan "Oslo 2" anlaşmasına göre, Batı Şeria toprakları 3 bölgeye ayrıldı. "A" bölgesi tamamen Filistin kontrolünde. "B" bölgesi İsrail'in "güvenlik kontrolü" altında ve sivil ile idari olarak Filistin kontrolünde.

"C" bölgesi ise tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında, 2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmadı.

"C" bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolü altında, bunlar arasında daha önce "doğal koruma alanı" olarak sınıflandırılan ve bu statüsü kaldırılarak "C" bölgesine dönüştürülen yüzde 3'lük alan da var.