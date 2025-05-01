İsrail, Batı Şeria'da 106 Bina Yıkma Kararı Aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarında Filistinlilere ait 106 binayı yıkma kararı aldığı belirtildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, yıkılması planlanan evlerin yer aldığı bir haritaya yer verilerek söz konusu evlerin üzerine kırmızı işaret konuldu.

Batı Şeria'daki ordu komutanı Avi Blut'un, sahip olduğu yetkiye dayanarak ve tamamen askeri amaçlarla haritada kırmızıyla işaretli binaların yıkılmasını emrettiği ve yıkım işlemlerine, kararın alındığı 1 Mayıs'tan itibaren 24 saat içinde başlanacağı ifade edildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemil ise X hesabından yaptığı açıklamada, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki 106 binanın yıkılması kararının durdurulması için uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu.

"İsrail, Tulkerim kampında 58, Nur Şems'te de 48 binayı yıkmayı planlıyor, yıkım gerçekleştirilmeden önce sakinlerinin sadece eşyalarını almalarına izin verilecek." ifadesini kullanan Kemil, söz konusu kamplarda yaşayanların sistematik olarak yok edildiğine, göçe zorlandığına, evlerinin yıkıldığına ve yakıldığına dikkati çekti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ile mülteci kamplarında 100 günü aşkın bir zamandır sürdürdüğü saldırılarda büyük yıkım gerçekleştirdi, onlarca Filistinliyi öldürdü ve binlerce Filistinliyi göçe zorladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.