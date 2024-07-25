İsrail, Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda biri gazeteci 11 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail askerleri, El Halil, Kalkilya, Tulkerim, Ramallah, Cenin ve Nablus'ta Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

25.07.2024 09:37
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İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda biri gazeteci 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

El Halil'deki baskınlarda 10 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, İsrail'in Kalkilya kentinde ise ana girişi kapatarak bölgeye giriş çıkışları engellediği ifade edildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre de İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde birçok eve baskınlar yaptı ve basın mensubu Hazim Nasır'ı gözaltına aldı.

İsrail askerleri ayrıca Ramallah, Cenin ve Nablus'ta da Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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