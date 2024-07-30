İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geceden bu yana 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soykırım savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 870'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.