İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde 2 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri gece boyunca işgal altındaki bölgede pek çok noktaya baskın düzenledi.

Askerler, Tubas kentinin güneyindeki Tammun kasabasında bir evi kuşatarak, "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı. Askerlerin evin çevresinden çekilmesinin ardından sağlık ekipleri evin içinden parçalanmış ve kimliği tespit edilemeyen bir Filistinlinin cesedini çıkardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Sivil İşler Genel Kurumunun, Tammun kasabasında bir kişinin daha öldürüldüğünü ve kasabadaki ölü sayısının 2'ye yükseldiğini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlinin naaşını teslim etmediği ve öldürülen kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği ifade edildi.

İsrail güçleri ayrıca Tubas'ın güneyindeki El-Faria Mülteci Kampına paletli buldozerler ve çok sayıda askeri devriye aracıyla baskın düzenledi. Ana cadde üzerinde konuşlanan askerler buldozerlerle caddeyi ve altyapıyı tahrip etti. Askerler kamp içindeki bazı evleri de basarak sokak aralarında gelişigüzel ateş açtı.

Kalkilya kentinde de El-Vad Caddesi ile El-Merec ve Hıllet Nevfel bölgeleri ile bazı evlere baskınlar düzenlendi.

Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına da baskın düzenleyen askerler, kasabanın giriş çıkışlarını kapattı, evlerde arama yaptı ve buldozerlerle altyapıyı tahrip etti.

İsrail ordusunun bugün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araca düzenlediği diğer bir saldırıda da 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.