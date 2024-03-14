İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da baskınlarına devam ettiği belirtildi.
İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Kalkilya, Eriha, Kudüs ve El Halil kentlerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 585'e yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla işletmelerde sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Marketlerde satılan ramazan kolileri, fırın, pastane, şuruplu tatlı ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik veriliyor. Gıda güvenliğinin sağlanması için resmi kontrol ve denetimler ise 5996 Sayılı Kanun kapsamında yürütülüyor. İl Müdürü Oktay Öcal, vatandaşların sorunları için ALO GIDA 174 hattını aramalarını ve denetimlerin etkinliğini artırmalarını istedi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Çiftçi, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını vurgulayarak, insanların sağlıklı bir şekilde yaşamasını ilke edinen doktorların ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.
Gazze merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 31.272'ye ulaştığını açıkladı.
Almanya'da yaşayan bir CHP üyesi, Kırşehir Belediyesiyle arazisinde yapılan imar revizyonu değişikliği nedeniyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecini anlatan vatandaş, belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri kayda alarak delil olarak sundu.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aktaş, mesajında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, sağlık alanında kaydedilen ilerlemeler ve yapılan yatırımlarla modern hastanelerin vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti. Aktaş, hekimlerin kutsal vazifelerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade ederek, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin olağan genel kurulunda Hamdi Fidan, başkan olarak seçildi. Daha önce 4 dönem başkanlık yapan Fidan, 5'inci kez görevi devralacak. Yönetim kurulu toplantısında ise görev dağılımı yapıldı.
Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenleneceği açıklandı. Fener alayı, 18 Mart Pazartesi günü saat 20.45'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak ve Çanakkale halkı davet edildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Zülküf B. tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadriye B. ve Asude Helen B'nin cenazeleri toprağa verildi. Cenaze törenine ailenin yakınları, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve vatandaşlar katıldı. Zanlı Zülküf B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yalova'da yapılan denetimlerde 4 işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletme sahipleriyle ilgili adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 19 şahsa toplamda 122 bin 75 lira para cezası kesildi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması için ekonomik destek yapacak olan adayı destekleyeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?