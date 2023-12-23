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İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı. Gözaltı sırasında Filistinlilerin feci şekilde darbedildiği ve evlerinin tahrip edildiği belirtildi. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 4 bin 675'e yükseldi.

İsrail, Batı Şeria\'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
23.12.2023 - 02:25,
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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin, El Halil, Ramallah, Kudüs, Cenin, Kalkilya ve Tubas kentlerinde en az 20 kişiyi gözaltına aldığı, gözaltı sırasında Filistinlilerin feci şekilde darbedildiği ve evlerinin de tahrip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 4 bin 675'e yükseldiği bildirildi.

Söz konusu iki kurum 21 Aralık'ta yaptıkları açıklamada, İsrail hapishanelerinde 2 bin 870'i idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin 800 Filistinli tutuklu olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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