İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir genç kadın ile bir çocuğun da olduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Son 6 günde 130 Filistinli gözaltına alındı.

02.09.2024 14:17
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir genç kadın ile bir çocuğun da olduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında bir genç kadın ile bir çocuğun da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Son 6 günde 130 Filistinli gözaltına alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun başlattığı "geniş çaplı" saldırılar altıncı gününde de devam ederken şu ana kadar 130 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar en az 29 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 400'ü aştığı, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 681 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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