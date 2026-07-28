İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı, bir kişi yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi. Açıklamada söz konusu Filistinlilerin hangi bölgelerde gözaltına alındığına dair bilgi verilmedi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail özel kuvvetleri Nablus'un Ras el-Ayn Mahallesi'ne baskın düzenleyerek 3 binaya zorla girdi. İsrail güçleri ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde evlere baskınlar düzenleyerek biri yaşlı kadın olmak üzere 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu Tubas'ın Tamun beldesine de baskın düzenledi.

Cenin'de ise İsrail ordusunun hedefinde Deyr Gazzale ve el-Yamun beldeleri vardı. İsrail askerleri bu beldelerde biri eski tutuklu olmak üzere 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim kentine düzenlenen baskınlarda ise İsrail askerleri çok sayıda eve zorla girdi, aralarında Gümrük Polisi olarak görev yapan bir Filistinli subayın da bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir Filistinliyi yaraladı???????

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in güneyindeki Minya beldesinde bir Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli İyad Abdulhalim Şelalide'ye demir boruyla saldırdı.

Şelalide, saldırı sonrası kafasından, omzundan ve boynundan yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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