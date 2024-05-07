İsrail ordusu, Batı Şeria'da 22 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 22 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria\'da 22 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 22 kişiyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ve FKÖ'ye bağlı heyetin açıklamasına göre, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıları devam ediyor. Gözaltına alınanların sayısı 8 bin 610'a yükseldi. Açıklamada, aralarında bir genç kız, 8 yaşında yaralı bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu bilgisi verildi. İsrail'in saldırıları sonucunda 7 Ekim 2023'ten bu yana 497 Filistinli hayatını kaybetti.

07.05.2024 11:35
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 22 kişiyi gözaltına aldı.

Ramallah'taki Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıları devam ediyor.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Batı Şeria'da dün geceden bu yana en az 22 kişiyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 610'a yükseldi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında bir genç kız, 8 yaşında yaralı bir çocuk ve daha önce serbest bırakılan eski tutukluların olduğu bilgisi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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